На Одещині компанія експортувала сою, "забувши" про податки: арештовано 4 тисяч тонн бобів (ФОТО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрило компанію, службові особи якої налагодили експорт соєвих бобів без сплати податків. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Сільськогосподарську продукцію купували за готівку, не відображаючи це в бухгалтерській та податковій звітностях. Водночас для експорту сої використовували підконтрольні підприємства", - зазначають у БЕБ.

Під час обшуків на складах, де відбувалася перевалка сої, детективи виявили та вилучили майже 4 тисячі тонн бобів, комп’ютерну техніку та первинні фінансово-господарські документи.

Ухвалою Київського районного суду Одеси на вилучене майно вартістю 53 мільйона гривень було накладено арешт. Судячи з опублікованих фото, експорт бобів відбувався через один з дунайських портів.

Фото: БЕБ

Розслідування ведеться за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.

Нагадаємо також, що нещодавно БЕБ викрило на несплаті 40 мільйонів гривень податків компанію-партнера платформи пасажирських перевезень Uber в Україні. Схему реалізовували директорка фірми, її спільник та головний бухгалтер.