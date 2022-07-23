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В ООН назвали дату первого рейса экспорта украинского зерна из Одесской области
Первая отгрузка украинского зерна из порта в Одесской области может начаться уже в субботу, 23 июля, сообщает The Guardian.
Чиновники Организации Объединенных Наций надеются, что предварительные отгрузки зерна могут начаться уже в субботу.
Также они надеются достичь довоенного уровня экспорта из трех украинских портов — 5 млн метрических тонн в месяц — в течение нескольких недель.
Напомним, представители Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле подписали при поддержке ООН два идентичных соглашения о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стоит отметить, что Украина не подписывала общий документ с Россией. В соглашениях говорится, что порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" остаются под полным контролем Украины. Находиться там будут право исключительно те суда, которые перевозят зерно.