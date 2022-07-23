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В ООН назвали дату першого рейсу експорту українського зерна з Одеської області
Перше відвантаження українського зерна з порту в Одеській області може розпочатися вже в суботу, 23 липня, повідомляє The Guardian.
Чиновники Організації Об'єднаних Націй сподіваються, що перші відвантаження зерна можуть розпочатися вже у суботу.
Також вони сподіваються досягти довоєнного рівня експорту з трьох українських портів — 5 млн метричних тонн на місяць протягом кількох тижнів.
Нагадаємо, представники України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі підписали за підтримки ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна з українських портів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Слід зазначити, що Україна не підписувала спільний документ із Росією. У угодах йдеться, що порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" залишаються під повним контролем України. Перебувати там будуть право виключно ті судна, які перевозять зерно.