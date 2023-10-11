В Тернополе нашли подпольное производство алкоголя, продававшегося через львовскую сеть магазинов (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачило схему незаконного изготовления алкогольных напитков в Тернополе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило складские помещения с водкой и коньяком. Контрафактные изделия доставлялись на одно из предприятий Львова, которое распространяло их через торговую сеть, насчитывающую более 300 магазинов. В ходе обысков на складах в Тернополе детективы изъяли около 61 тысячи литров жидкости с запахом спирта и линию для изготовления алкоголя.

В то же время на территории предприятия во Львовской области правоохранители изъяли более 46 тысяч литров контрафактного алкоголя, металлические емкости, тару, резервуары, паллеты с этикетками, коробки для упаковки алкогольных изделий и финансово-хозяйственные документы.

Решением Лычаковского районного суда Львова на изъятое имущество стоимостью более 26 миллионов гривен наложен арест. Продолжаются экспертизы, проводится анализ изъятой документации предприятия, устанавливается полный круг причастных к схеме лиц.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Расследование ведется по части 1 статьи 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину марок акцизного налога) и части 1 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное приобретение в целях сбыта, хранения, а также сбыт или транспортировка в целях сбыта незаконно спирта и алкогольных напитков).

Напомним также, что в августе БЭБ пресекло деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Чернигове. В июле подпольный цех по производству алкоголя нашли в Василькове Киевской области, а в июне – в Бориспольском районе.