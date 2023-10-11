В Тернополі викрили підпільне виробництво алкоголю, що продавали через львівську мережу магазинів (ФОТО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило схему незаконного виготовлення алкогольних напоїв у Тернополі. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Слідство встановило складські приміщення з горілкою та коньяком. Контрафактні вироби доставлялися до одного з підприємств Львова, яке розповсюджувало їх через торгову мережу, що налічує понад 300 магазинів. Під час обшуків на складах у Тернополі детективи вилучили близько 61 тисячі літрів рідини із запахом спирту та лінію для виготовлення алкоголю.

Водночас на території підприємства у Львівській області правоохоронці вилучили понад 46 тисяч літрів контрафактного алкоголю, металеві ємності, тару, резервуари, палети з етикетками, коробки для пакування алкогольних виробів та фінансово-господарські документи.

Рішенням Личаківського районного суду Львова на вилучене майно вартістю понад 26 мільйонів гривень було накладено арешт. Наразі тривають експертизи, проводиться аналіз вилученої документації підприємства, встановлюється повне коло причетних до схеми осіб.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Розслідування ведеться за частиною 1 статті 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну марок акцизного податку) та частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту та алкогольних напоїв).

Нагадаємо також, що у серпні БЕБ припинило діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції в Чернігові. В липні ж підпільний цех з виробництва алкоголю знайшли у Василькові Київської області, а в червні - у Бориспільському районі.