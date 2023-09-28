В Ізмаїлі викрили пенсіонера, що зі спирту з барвниками виробляв "вино" й "коньяк" (ФОТО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області припинило діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв у Ізмаїлі. Про це йдеться у повідомленні бюро.

Виробництво організував 60-річний місцевий житель. У власному домогосподарстві він облаштував цех, де власноруч виготовляв алкогольні напої під виглядом вина та коньяку. Чоловік змішував спирт з барвниками та харчовими добавками і продавав товар через інтернет-сайти оголошень.

У результаті обшуку детективи вилучили у фігуранта понад 26,5 тисячі літрів лікеро-горілчаних виробів, харчові добавки й барвники, 19 ємностей об'ємом від 1 тисячі до 6 тисячі літрів, накладні служби кур'єрської доставки, чорнові записи та готівку в іноземній валюті.

Зразки вилучених речовин направлені на експертизу. Загальна вартість вилученого становить понад 9 мільйонів гривень. Розслідування ведеться за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Нагадаємо також, що минулого місяця БЕБ припинило діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції в Чернігові. В липні ж підпільний цех з виробництва алкоголю знайшли у Василькові Київської області, а в червні - у Бориспільському районі.