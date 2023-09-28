В Измаиле разоблачили пенсионера, производившего из спирта с красителями "вино" и "коньяк" (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области пресекло деятельность подпольного цеха по производству алкогольных напитков в Измаиле. Об этом идет речь в сообщении бюро.

Производство организовал 60-летний местный житель. В собственном домохозяйстве он обустроил цех, где собственноручно производил алкогольные напитки под видом вина и коньяка. Человек смешивал спирт с красителями и пищевыми добавками и продавал товар через интернет-сайты объявлений.

В результате обыска детективы изъяли у фигуранта более 26,5 тысячи литров ликероводочных изделий, пищевые добавки и красители, 19 емкостей объемом от 1 тысячи до 6 тысяч литров, накладные службы курьерской доставки, черновые записи и наличные деньги в иностранной валюте.

Образцы извлеченных веществ направлены на экспертизу. Общая стоимость изъятого составляет более 9 миллионов гривен. Расследование ведется по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров).

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Напомним также, что в прошлом месяце БЭБ пресекло деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Чернигове. В июле же подпольный цех по производству алкоголя был обнаружен в Василькове Киевской области, а в июне - в Бориспольском районе.