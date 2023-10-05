В Украине дешевеет лук: какие цены

По мере продвижения уборочных робот в украинских хозяйствах, стоимость лука на украинском рынке начала стремительно снижаться.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что продают в основном лук те производители, которые вообще не имеют помещений для его хранения. Другие фермеры отказываются вести продажу по текущим ценам и весь объем лука закладывают на хранение.

По данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня украинские фермеры предлагают к продаже лук по 7-12 грн/кг, что в среднем на 21% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Причиной снижения цен на лук эксперты называют увеличение предложения на рынке этой продукции низкого качества. Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, украинские фермеры все чаще прибегают к снижению. отпускных цен на свою продукцию. Между тем, продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать ее в хранилищах, ожидая более высоких цен", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что на сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

"Ключевые игроки рынка не исключают того, что в ближайшие дни понижающий тренд может усилиться, ведь предложение лука на рынке продолжает увеличиваться. К тому же в некоторых хранилищах лук уже начал портиться, и фермеры намерены приступить к реализации такой продукции ближе к концу осени", – прогнозируют аналитики.

Напомним, как прогнозируют в Минагрополитики, стремительного роста цен на овощи, как это было в прошлом году, в Украине в этом году не будет, но возможны сезонные колебания.

Как рассказал в интервью для издания Delo.ua исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ярослав Андреев,Украина третий год подряд будет иметь хороший урожай картофеля из-за благоприятных для его роста погодных условий.

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