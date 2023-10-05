В Україні дешевшає цибуля: які ціни

У міру просування збиральних робот в українських господарствах вартість цибулі на українському ринку почала стрімко знижуватися.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Вони зазначають, що продають в основному цибулю ті виробники, які взагалі не мають приміщень для її зберігання. Інші фермери відмовляються вести продаж за поточними цінами, і весь обсяг цибулі закладають на зберігання.

За даними щоденного моніторингу проекту, сьогодні українські фермери пропонують до продажу цибулю по 7-12 грн/кг, що в середньому на 21% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Причиною зниження цін на цибулю експерти називають збільшення пропозиції на ринку цієї продукції низької якості. Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, українські фермери все частіше вдаються до зниження відпускних цін на свою продукцію. Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що на сьогоднішній день цибуля в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.

"Ключові гравці ринку не відкидають того, що найближчими днями понижувальний тренд може посилитися, адже пропозиція цибулі на ринку продовжує збільшуватися. До того ж у деяких сховищах цибуля вже почала псуватися, і фермери мають намір приступити до реалізації такої продукції ближче до кінця осені", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, як прогнозують у Мінагрополітики, стрімкого зростання цін на овочі, як це було торік, в Україні цьогоріч не буде, але можливі сезонні коливання.

Як розповів в інтерв'ю для видання Delo.ua виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ярослав Андреєв, Україна третій рік поспіль матиме гарний врожай картоплі через сприятливі для її росту погодні умови.

Джерело фото: ua.depositphotos.com