В Украине снижаются цены на фуражную кукурузу

После продолжительного повышения цен в Украине начала дешеветь фуражная кукуруза. За прошедшую неделю наблюдалось снижение ее стоимости на уровне от 100 до 300 грн за тонну.

Об этом пишет "АПК-Информ".

По состоянию на 20 февраля стоимость зерна стабилизировалась на отметке 4600 – 5800 грн за тонну.

Удешевление обусловлено снижением цен на экспортном рынке и уменьшением интереса со стороны трейдеров. Кроме того, на ценовую ситуацию оказывает влияние и повышенное предложение кукурузы от производителей.

В "АПК-Информ" добавляют, что максимальные цены спроса фиксировали только единичные покупатели.

Добавим, что фуражная кукуруза является типом кукурузы, который выращивается преимущественно для использования в качестве корма для животных, а не для прямого потребления человеком. Она используется в различных формах, таких как зерно, силос или сухое зерно, для кормления разных видов животных, включая свиней, коров, кур и другой скот. Фуражная кукуруза имеет немаловажное значение в животноводстве.

В Украине могут сократить посевные площади для зерновых

В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

“У нас есть оптимистический и пессимистический сценарий их сокращения. При оптимистическом сценарии посевные площади под зерновыми и масличными сократятся на 3% до 18,6 млн. т, при чем под зерновыми планируется уменьшение на 3% до 10,2 млн. га. При пессимистическом сценарии посевные площади под зерновыми и масличными снизятся на 17% до 16,0 млн т, в то же время зерновые сократятся на 17% до 9,1 млн га, а масличные – на 16% до 6,9 млн т”, - рассказала руководительница аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин.

Следует отметить, что к концу 2023 года мировые цены на кукурузу упали почти до трехлетнего минимума. Фьючерсы на кукурузу упали до трехлетнего минимума, из-за прогнозов по рекордному урожаю кукурузы в США, превзошедшему предыдущие рекорды.

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