В Україні знижуються ціни на фуражну кукурудзу

Після довготривалого підвищення цін в Україні почала дешевшати фуражна кукурудза. Протягом минулого тижня спостерігалося зниження її вартості на рівні від 100 до 300 грн за тонну.

Про це пише "АПК-Інформ".

Станом на 20 лютого вартість зерна стабілізувалася на позначці 4600 - 5800 грн за тонну.

Зазначається, що здешевлення обумовлене зниженням цін на експортному ринку та зменшенням інтересу з боку трейдерів. Крім того, на цінову ситуацію впливає і підвищена пропозиція кукурудзи від виробників.

В "АПК-Інформ" додають, що максимальні ціни попиту фіксували лише поодинокі покупці.

Додамо, що фуражна кукурудза — це тип кукурудзи, який вирощується переважно для використання в якості корму для тварин, а не для прямого споживання людиною. Вона використовується в різних формах, таких як зерно, силос або сухе зерно, для годівлі різних видів тварин, включаючи свиней, корів, курей та іншу худобу. Фуражна кукурудза має важливе значення в тваринництві.

В Україні можуть скоротити посівні площі для зернових

В Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.

“Маємо оптимістичний та песимістичний сценарій їх скорочення. При оптимістичному сценарії посівні площі під зерновими та олійними скоротяться на 3% до 18,6 млн т, при чому під зерновими планується зменшення на 3% до 10,2 млн га. При песимістичному сценарії посівні площі під зерновими та олійними зменшаться на 17% до 16,0 млн т, водночас зернові скоротяться на 17% до 9,1 млн га, а олійні – на 16% до 6,9 млн т”, - розповіла керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин.

Слід зазначити, що станом на кінець 2023 року світові ціни на кукурудзу впали майже до трирічного мінімуму. Ф'ючерси на кукурудзу впали до трирічного мінімуму, через прогнози стосовно рекордного урожаю кукурудзи в США, який перевершив попередні рекорди.

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