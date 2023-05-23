В Украине ввели национальный стандарт на картофель

В Украине разработали и внедрят с 1 июня национальный стандарт на продовольственный картофель ДСТУ 9221:2023. Нормы будут действовать согласно приказу №102 ГП "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации и сертификации качества".

Об этом сообщила пресс-служба центра.

Теперь в Украине в зависимости от сроков уборки будут различать картофель ранний и поздний. В зависимости от качества ее делят на три класса – экстра, 1 сорта и 2 сорта. В зависимости от использования картофель может быть мытым и немытым.

Национальный стандарт предусматривает основные характеристики и нормы для картофеля с учетом его сортности, описывающих внешний вид, запах, вкус картофеля, вид его внутренней части.

Стандартом указывается допустимое содержание токсичных элементов в продовольственном картофеле и требования к его калибровке. Отдельные пункты посвящены маркировке товарной этикетки картофеля, особенностям его фасовки, транспортировки.

Стандарт также подразумевает принцип отбора проб при реализации картофеля, методы контроля полученных результатов.

"Этот стандарт распространяется на продовольственный картофель ботанических сортов (Solanum tuberosum L.) и его гибриды разных сроков созревания, которые поставляют и реализуют в свежем виде для потребления и устанавливает требования к продукции", - уточнили в центра.

Для заказа стандартов нужно отправить бланк заказа по эл.адресу: [email protected]

Напомним, что в настоящее время в ФАО считают, что украинский картофель, который мог бы быть доступным для экспорта из Украины, не удовлетворяет по качественным параметрам ЕС и даже рынки стран, ранее входивших в СССР.