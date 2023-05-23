В Україні запровадили національний стандарт на картоплю

В Україні розробили і запровадять з 1 червня національний стандарт на продовольчу картоплю ДСТУ 9221:2023. Норми діятимуть відповідно до наказу №102 ДП "Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації та сертифікації якості".

Про це повідомила пресслужба "УкрНДНЦ".

Тепер в Україні залежно від термінів збирання розрізнятимуть картоплю ранню та пізню. Залежно від якості її ділять на три класи – екстра, 1 сорту та 2 сорту. Залежно від використання картопля може бути митою і немитию.

Національний стандарт передбачає основні характеристики та норми для картоплі з урахуванням її сортності, які описують зовнішній вигляд, запах, смак картоплі, вид її внутрішньої частини.

Стандартом вказується допустимий вміст токсичних елементів у продовольчій картоплі та подано вимоги до його калібрування. Окремі пункти присвячені маркуванню товарної етикетки картоплі, особливостям її фасування, транспортування.

Стандарт також передбачає принцип відбору проб при реалізації картоплі, методи контролю отриманих результатів.

"Цей стандарт поширюється на продовольчу картоплю ботанічних сортів (Solanum tuberosum L.) та її гібриди різних термінів дозрівання, що їх постачають і реалізовують у свіжому вигляді для споживання і встановлює вимоги до продукції", - уточнили в "УкрНДНЦ".

Для замовлення стандартів потрібно надіслати бланк замовлення на ел.адресу: [email protected]

Нагадаємо, що наразі в ФАО вважають, що українська картопля, яка могла б бути доступною для експорту з України, не задовольняє якісних параметрів ЄС та навіть ринків країн, що раніше входили до СРСР.