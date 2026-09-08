Зарплаты в агросекторе Украины могут вырасти до €3,5 тыс. в месяц: прогноз

Заработная плата в украинском сельском хозяйстве может вырасти почти в пять раз – до €3500 к 2036 году. Если в 2025 году показатель составлял €731,2, то в 2030 году выплаты пересекут отметку в €2231, продемонстрировав стремительный рост за последние два десятилетия.

Как сообщает Dilo.ua, об этом свидетельствуют данные аналитического прогноза "Украинского клуба аграрного бизнеса", которые представил генеральный директор УКАБ Олег Хоменко во время конференции "Эффективное управление агрокомпаниями".

УКАБ прогнозирует стремительный рост оплаты труда в агросекторе

Еще десятилетие назад труд в украинском сельском хозяйстве был на минимальном уровне: в 2010 году средняя выплата составила €215,2, а в 2015 году упала до €174. В 2020 году ситуация начала выравниваться и средняя планка поднялась до €372,1, а по итогам прошлого года достигла €731,2, по данным аналитиков УКАБ.

Прогнозируется, что отрасль может выйти в фазу стремительного роста заработной платы:

к 2030 году прогнозируется утроение текущих показателей – до €2231

в 2035-2036 годах рынок может выйти на пиковые значения, где выплаты будут от €3217 до €3500.

" Почему такая высокая цифра - € 3500? Потому что мы ориентируемся, что 2030 год будет переходным периодом, когда мы начнем конкурировать с европейскими странами за рабочую силу. Очевидно, что нам придется повышать заработные платы, чтобы конкурировать и обеспечивать такой уровень доходов, который будет нормальным для жизни в Украине" .

ШИ автоматизирует часть рутинных задач

Говоря о влиянии искусственного интеллекта на агросектор, Хоменко отметил, что речь идет не столько об исчезновении отдельных профессий, сколько о трансформации набора базовых компетенций, которые изменят сельское хозяйство в будущем.

"Речь идет о компетенциях, которые будут наиболее подвержены автоматизации. Это стандартный учет, логистические процедуры, формирование типовых договоров, базовая картография, обработка данных", - пояснил гендиректор УКАБ.

Несмотря на автоматизацию в агросекторе, будет расти потребность в специалистах, способных управлять командами, принимать стратегические решения и работать с автоматизированными комплексами техники, отметил Хоменко.

В ближайшем будущем количество людей, непосредственно вовлеченных в технологические операции в поле, будет сокращаться. Вместо этого будут появляться квалифицированные специалисты, которые смогут одновременно управлять пятью-шестью единицами техники и координировать все процессы на выделенном участке поля, рассказал эксперт.

По данным Госстата, в июле 2026 года средняя зарплата штатных работников в Украине снизилась до 32 243 грн., что на 1,6% меньше по сравнению с июнем (32 783 грн.) текущего года. Самые высокие выплаты зафиксировали в Киеве, а самые низкие – в Черновицкой области.

Для сравнения, в июне 2026 года средняя заработная плата в Украине достигла 32783 грн, что на 5,9% больше по сравнению с маем текущего года.