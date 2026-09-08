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Дата публікації

Зарплати в агросекторі України можуть зрости до €3,5 тис. на місяць: прогноз

Олег Хоменко
Зарплати в українському сільському господарстві можуть зрости майже вп'ятеро/Фото: Facebook Ukrainian Agribusiness Club

Заробітна плата в українському сільському господарстві може зрости майже в п’ять разів - до €3500 до 2036 року. Якщо у 2025 році показник становив €731,2, то у 2030 році виплати перетнуть позначку €2231, продемонструвавши стрімке зростання за останні два десятиліття.

Як повідомляє Dilo.ua, про це свідчать дані аналітичного прогнозу "Українського клубу аграрного бізнесу", які презентував генеральний директор УКАБ Олег Хоменко під час конференції "Ефективне управління агрокомпаніями". 

УКАБ прогнозує стрімке зростання оплати праці в агросекторі 

Ще десятиліття тому праця в українському сільському господарстві була на мінімальному рівні: у 2010 році середня виплата становила €215,2, а у 2015 році впала до €174. У 2020 році ситуація почала вирівнюватися й середня планка піднялася до €372,1, а за підсумками минулого року досягла €731,2, за даними аналітиків УКАБ.

Прогнозується, що галузь може вийти у фазу стрімкого зростання заробітних плат:

  • до 2030 року прогнозується потроєння поточних показників - до €2231
  • у 2035-2036 роках ринок може вийти на пікові значення, де виплати будуть від €3217 до €3500.

"Чому така висока цифра - 3500? Тому що ми орієнтуємося, що 2030 рік буде перехідним періодом, коли ми почнемо конкурувати з європейськими країнами за робочу силу. Очевидно, що нам доведеться підвищувати заробітні плати, щоб конкурувати та забезпечувати такий рівень доходів, який буде нормальним для життя в Україні", - пояснив Хоменко. 

ШІ автоматизує частину рутинних завдань 

 Говорячи про вплив штучного інтелекту на агросектор, Хоменко наголосив, що йдеться не стільки про зникнення окремих професій, скільки про трансформацію набору базових компетенцій, які змінять сільське господарство у майбутньому. 

"Йдеться про компетенції, які найбільше піддаватимуться автоматизації. Це стандартний облік, логістичні процедури, формування типових договорів, базова картографія, обробка даних", - пояснив гендиректор УКАБ. 

Попри автоматизацію в агросекторі, зростатиме потреба у фахівцях, здатних керувати командами, ухвалювати стратегічні рішення та працювати з автоматизованими комплексами техніки, зазначив Хоменко. 

 У найближчому майбутньому кількість людей, безпосередньо залучених до технологічних операцій у полі, скорочуватиметься. Натомість зявлятимуться кваліфіковані фахівці, які зможуть одночасно керувати п'ятьма-шістьма одиницями техніки та координувати всі процеси на виділеній ділянці поля, розповів експерт. 

За даними Держстату, у липні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні знизилася до 32 243 грн, що на 1,6% менше порівняно з червнем (32 783 грн) поточного року. Найвищі виплати зафіксували в Києві, а найнижчі – у Чернівецькій області. 

Для порівняння, у червні 2026 року середня заробітна плата в Україні досягла 32 783 грн, що на 5,9% більше порівняно з травнем поточного року.

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