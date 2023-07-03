АЗС подняли цены на бензин после возвращения довоенного налогообложения: сколько стоит топливо теперь

В Украине АЗС подняли цены на топливо в ответ на повышение с 7% до 20% ставки НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз с 1 июля. В зависимости от сети топливо подорожало на 1–5 грн/л.

Об этом сообщает профильное издание enkorr.

Сети UPG и SOCAR подняли цены на бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества сразу на 5 грн/л – до 51,90 и 54,99 грн/л соответственно. В сети АЗС ОККО бензины марки А-95 и А-95-премиум прибавили в цене 3 и 2 грн/л, подорожав до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно. ГП подорожало на 3 грн/л до 47,99 грн/л.

Все виды горючего прибавили в цене 3 грн/л на стациях WOG, а именно: А-95 подорожал до 49,99 грн/л, А-95+ - до 52,99 грн/л и ДТ - до 47,99 грн/л л.

"Укрнафта" подняли цены на бензины и ГП на 2,91 грн/л: бензин А-95 – до 43,90 грн/л, бензин А-95+ – до 45,90 грн/л, дизтопливо – до 42, 90 грн/л.

По данным консалтинговой группы А-95, в Украине за несколько дней средняя цена по стране на бензин А-95 выросла на 1,98 грн/л и составила 46,84 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2,42 грн/л. /л – до 49,61 грн/л, дизельное топливо – на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л.

Раньше Delo.ua. рассказывало, что уже 30 июня на украинских АЗС можно было наблюдать очереди желающих заправить свои автомобили еще по старой цене. Поскольку цены в дальнейшем будут расти постепенно, есть вероятность, что в ближайшие недели ажиотаж на АЗС продолжится.

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