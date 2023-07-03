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АЗС підняли ціни на бензин після повернення довоєнного оподаткування: скільки коштує пальне тепер

ціни на бензин, ціни на пальне
Фото: ua.depositphotos.com

В Україні АЗС підняли ціни на пальне у відповідь на підвищення з 7% до 20% ставки ПДВ на дизельне пальне, бензини та автогаз з 1 липня. В залежності від мережі паливо подорожчало на 1-5 грн/л.

Про це повідомляє профільне видання enkorr.

Мережі UPG і SOCAR підняли ціни на бензин марки А-95 з покращеними показниками якості відразу на 5 грн/л — до 51,90 і 54,99 грн/л відповідно. В мережі АЗС ОККО бензини марки А-95 й А-95-преміум додали в ціні 3 і 2 грн/л, подорожчавши до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. ДП подорожчало на 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

Усі види пального додали в ціні 3 грн/л на стаціях WOG, а саме: А-95 подорожчав до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л й ДП — до 47,99 грн/л.

"Укрнафта" підняли ціни на бензини й ДП на 2,91 грн/л: бензин А-95 подорожчав до 43,90 грн/л, бензин А-95+ – до 45,90 грн/л, дизпальне – до 42,90 грн/л.

За даними консалтингової групи А-95, в Україні за декілька днів середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 1,98 грн/л і склала 46,84 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 2,42 грн/л — до 49,61 грн/л, дизельне пальне – на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л.

Фото 2 — АЗС підняли ціни на бензин після повернення довоєнного оподаткування: скільки коштує пальне тепер

Раніше Delo.ua розповідало, що вже 30 червня на українських АЗС можна  було спостерігати черги охочих заправити свої автівки ще по старій ціні. Оскільки ціни надалі зростатимуть поступово, є ймовірність що найближчими тижнями ажіотаж на АЗС продовжиться.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан