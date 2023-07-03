АЗС підняли ціни на бензин після повернення довоєнного оподаткування: скільки коштує пальне тепер

В Україні АЗС підняли ціни на пальне у відповідь на підвищення з 7% до 20% ставки ПДВ на дизельне пальне, бензини та автогаз з 1 липня. В залежності від мережі паливо подорожчало на 1-5 грн/л.

Про це повідомляє профільне видання enkorr.

Мережі UPG і SOCAR підняли ціни на бензин марки А-95 з покращеними показниками якості відразу на 5 грн/л — до 51,90 і 54,99 грн/л відповідно. В мережі АЗС ОККО бензини марки А-95 й А-95-преміум додали в ціні 3 і 2 грн/л, подорожчавши до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. ДП подорожчало на 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

Усі види пального додали в ціні 3 грн/л на стаціях WOG, а саме: А-95 подорожчав до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л й ДП — до 47,99 грн/л.

"Укрнафта" підняли ціни на бензини й ДП на 2,91 грн/л: бензин А-95 подорожчав до 43,90 грн/л, бензин А-95+ – до 45,90 грн/л, дизпальне – до 42,90 грн/л.

За даними консалтингової групи А-95, в Україні за декілька днів середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 1,98 грн/л і склала 46,84 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 2,42 грн/л — до 49,61 грн/л, дизельне пальне – на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л.

Раніше Delo.ua розповідало, що вже 30 червня на українських АЗС можна було спостерігати черги охочих заправити свої автівки ще по старій ціні. Оскільки ціни надалі зростатимуть поступово, є ймовірність що найближчими тижнями ажіотаж на АЗС продовжиться.

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