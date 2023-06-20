Для шведских автомобилей Polestar создадут новую операционную систему

Шведский производитель электромобилей (EV) Polestar на совместном с Xingji Meizu предприятии разработает новую операционную систему для автомобилей Polestar.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Новая операционная система будет основана на системе Flyme Auto от Xingji Meizu, которую Polestar запустила в начале 2023 года. Ее синхронизируют с автомобильными приложениями и мобильными телефонами клиентов. Отметим, что Polestar производит все свои автомобили в Китае.

Производитель электромобилей будет иметь 49% предприятия, которое создаст ОС, а Xingji Meizu – 51%. Компании инвестируют в разработку $98 млн и $102 млн соответственно.

"Это ставит нас в совершенно иное положение и ставит нас на тот же уровень, если даже не впереди наших китайских конкурентов на рынке электромобилей", - прокомментировал создание новой операционной системы генеральный директор Polestar Томас Ингенлат.

50% Polestar принадлежит компании Volvo, еще 50% – Geely. Недавно Volvo Cars сообщила, что внедрит в свои авто светодиоды, имитирующие дневной свет. В первую очередь светодиодами обустроят модели Polestar 3 и Volvo EX90. В салонах установят ряд из 72 светодиодов SunLike.

Компания также строит завод, где будут выпускать "специально разработанные" аккумуляторы, которые будут использоваться, в частности, в Polestar.