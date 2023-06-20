Для шведських автомобілів Polestar створять нову операційну систему

Шведський виробник електромобілів (EV) Polestar на спільному з Xingji Meizu підприємстві розробить нову операційну систему для автомобілів Polestar.

Про це повідомило агентство Reuters.

Нова ОС буде заснована на системі Flyme Auto від Xingji Meizu, яку Polestar запустила на початку 2023 року. Її синхронізують з автомобільними програмами і мобільними телефонами клієнтів. Зауважимо, що Polestar наразі виробляє всі свої автомобілі в Китаї.

Виробник електромобілів матиме 49% підприємства, що створить ОС, а Xingji Meizu — 51%. Компанії інвестують у розробку $98 млн та $102 млн відповідно.

"Це ставить нас у зовсім інше становище та ставить нас на той самий рівень, якщо навіть не попереду наших китайських конкурентів на на ринку автомобілів", — прокоментував створення нової ОС генеральний директор Polestar Томас Інгенлат.

50% Polestar належить компанії Volvo, ще 50% — Geely. Нещодавно Volvo Cars повідомила, що впровадить у свої авто світлодіоди, що імітують денне світло. В першу чергу світлодіодами облаштують моделі Polestar 3 і Volvo EX90. В салонах встановлять низку 72 світлодіодів SunLike.

Компанія також будує завод, де випускатимуть "спеціально розроблені" акумулятори, які будуть використовуватися, зокрема, в Polestar.