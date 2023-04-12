Какие легковушки покупают украинские компании: ТОП-5 моделей

В первом квартале текущего года автопарк страны пополнили 3,8 тыс. легковых автомобилей, приобретенных юрлицами. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества новыми были 3,2 тыс. машин и 600 с пробегом, которые были ввезены из-за границы.

Покупая новые легковые авто юрлица предпочитали следующие модели:

RENAULT Duster (534 ед.);

SKODA Octavia (122 ед.);

TOYOTA Land Cruiser Prado (115 ед.);

TOYOTA Corolla (108 ед.);

SKODA Kodiaq (99 ед.).

Среди подержанных авто чаще покупали:

VOLKSWAGEN ID.4 (87 ед.);

DONGFENG/HONDA M-NV (38 ед.);

VOLKSWAGEN Passat (19 ед.);

NISSAN Leaf (17 ед.);

FORD Fusion US (14 ед.).

Отметим, в Украине в течение I квартала 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,05% больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Также в марте украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, что на 6% больше, чем в феврале.