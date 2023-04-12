- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
Какие легковушки покупают украинские компании: ТОП-5 моделей
В первом квартале текущего года автопарк страны пополнили 3,8 тыс. легковых автомобилей, приобретенных юрлицами. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что из этого количества новыми были 3,2 тыс. машин и 600 с пробегом, которые были ввезены из-за границы.
Покупая новые легковые авто юрлица предпочитали следующие модели:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- RENAULT Duster (534 ед.);
- SKODA Octavia (122 ед.);
- TOYOTA Land Cruiser Prado (115 ед.);
- TOYOTA Corolla (108 ед.);
- SKODA Kodiaq (99 ед.).
Среди подержанных авто чаще покупали:
- VOLKSWAGEN ID.4 (87 ед.);
- DONGFENG/HONDA M-NV (38 ед.);
- VOLKSWAGEN Passat (19 ед.);
- NISSAN Leaf (17 ед.);
- FORD Fusion US (14 ед.).
Отметим, в Украине в течение I квартала 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,05% больше, чем в аналогичный период в прошлом году.
Также в марте украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, что на 6% больше, чем в феврале.