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Категория
Авто
Дата публикации

Какие легковушки покупают украинские компании: ТОП-5 моделей

Какие легковушки покупают украинские компании: ТОП-5 моделей
Фото: "Укравтопром"

В первом квартале текущего года автопарк страны пополнили 3,8 тыс. легковых автомобилей, приобретенных юрлицами. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества новыми были 3,2 тыс. машин и 600 с пробегом, которые были ввезены из-за границы.

Покупая новые легковые авто юрлица предпочитали следующие модели:

  • RENAULT Duster (534 ед.);
  • SKODA Octavia (122 ед.);
  • TOYOTA Land Cruiser Prado (115 ед.);
  • TOYOTA Corolla (108 ед.);
  • SKODA Kodiaq (99 ед.).

Среди подержанных авто чаще покупали:

  • VOLKSWAGEN ID.4 (87 ед.);
  • DONGFENG/HONDA M-NV (38 ед.);
  • VOLKSWAGEN Passat (19 ед.);
  • NISSAN Leaf (17 ед.);
  • FORD Fusion US (14 ед.).

Отметим, в Украине в течение I квартала 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,05% больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Также в марте украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, что на 6% больше, чем в феврале.

Автор:
Светлана Манько