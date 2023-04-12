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Які легковики купують українські компанії: ТОП-5 моделей
У першому кварталі поточного року автопарк країни поповнили 3,8 тис. легкових авто, що були придбані юрособами. Це на 18% менше ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості новими були 3,2 тис машин та 600 з пробігом, що були ввезені з-за кордону.
Купуючи нові легкові авто юрособи віддавали перевагу таким моделям:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- RENAULT Duster (534 од.);
- SKODA Octavia (122 од.);
- TOYOTA Land Cruiser Prado (115 од.);
- TOYOTA Corolla (108 од.);
- SKODA Kodiaq (99 од.).
Серед вживаних авто частіше купували:
- VOLKSWAGEN ID.4 (87 од.);
- DONGFENG/HONDA M-NV (38 од.);
- VOLKSWAGEN Passat (19 од.);
- NISSAN Leaf (17 од.);
- FORD Fusion US (14 од.).
Зазначимо, в Україні протягом І кварталу 2023 року зареєстрували 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж протягом аналогічного періоду торік.
Також у березні український автопарк поповнили 14,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 6% більше, ніж у лютому.