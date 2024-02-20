Названы самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка

В январе украинский автопарк пополнили почти 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 2,8 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 1,6 тыс. машин приобрели юрлица.

Об этом сообщает "Укравтопром".

"По сравнению с январем 2023 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 32%, а в корпоративном – на 86%", - отмечают в "Укравтопроме".

ТОП-5 авто среди украинцев

Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:

1. VOLKSWAGEN iD.4 – 255 ед.;

2. TOYOTA RAV-4 – 212 ед.;

3. RENAULT Duster – 113 ед.;

4. HYUNDAI Tucson – 95 ед.;

5. MAZDA CX5 – 92 ед.

ТОП-5 авто в корпоративном сегменте

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1. RENAULT Duster – 366 ед.;

2. SKODA Scala – 117 ед.;

3. TOYOTA RAV-4 – 59 ед.;

4. TOYOTA Hilux – 49 ед.;

5. SKODA Octavia – 39 ед.

105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.

Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.

Больше всего денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA - 16,4 млрд грн.