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Названы самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка
В январе украинский автопарк пополнили почти 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 2,8 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 1,6 тыс. машин приобрели юрлица.
Об этом сообщает "Укравтопром".
"По сравнению с январем 2023 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 32%, а в корпоративном – на 86%", - отмечают в "Укравтопроме".
ТОП-5 авто среди украинцев
Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
1. VOLKSWAGEN iD.4 – 255 ед.;
2. TOYOTA RAV-4 – 212 ед.;
3. RENAULT Duster – 113 ед.;
4. HYUNDAI Tucson – 95 ед.;
5. MAZDA CX5 – 92 ед.
ТОП-5 авто в корпоративном сегменте
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
1. RENAULT Duster – 366 ед.;
2. SKODA Scala – 117 ед.;
3. TOYOTA RAV-4 – 59 ед.;
4. TOYOTA Hilux – 49 ед.;
5. SKODA Octavia – 39 ед.
105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году
По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.
Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.
Больше всего денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA - 16,4 млрд грн.