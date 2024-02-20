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Названо найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку
У січні український автопарк поповнили майже 4,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 2,8 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,6 тис. машин придбали юрособи.
Про це повідомляє "Укравтопром".
"У порівнянні з січнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 32%, а у корпоративному – на 86%", - зауважують в "Укравтопромі".
ТОП-5 авто серед українців
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
1. VOLKSWAGEN iD.4 - 255 од.;
2. TOYOTA RAV-4 - 212 од.;
3. RENAULT Duster - 113 од.;
4. HYUNDAI Tucson - 95 од.;
5. MAZDA CX5 - 92 од.
ТОП-5 авто у корпоративному сегменті
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
1. RENAULT Duster - 366 од.;
2. SKODA Scala - 117 од.;
3. TOYOTA RAV-4 - 59 од.;
4. TOYOTA Hilux - 49 од.;
5. SKODA Octavia - 39 од.
105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році
За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.
Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.
Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.