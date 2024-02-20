Названо найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку

У січні український автопарк поповнили майже 4,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 2,8 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,6 тис. машин придбали юрособи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

"У порівнянні з січнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 32%, а у корпоративному – на 86%", - зауважують в "Укравтопромі".

ТОП-5 авто серед українців

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. VOLKSWAGEN iD.4 - 255 од.;

2. TOYOTA RAV-4 - 212 од.;

3. RENAULT Duster - 113 од.;

4. HYUNDAI Tucson - 95 од.;

5. MAZDA CX5 - 92 од.

ТОП-5 авто у корпоративному сегменті

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. RENAULT Duster - 366 од.;

2. SKODA Scala - 117 од.;

3. TOYOTA RAV-4 - 59 од.;

4. TOYOTA Hilux - 49 од.;

5. SKODA Octavia - 39 од.

105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році

За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.

Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.