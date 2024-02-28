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Названы самые популярные марки легковых автомобилей в мире в 2023 году
По информации Focus2move, в прошлом году самой популярной маркой легковых автомобилей в мире была Toyota. Ее выбрали 9,07 млн покупателей.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что японская марка занимает первое место уже 14 лет подряд.
В 2023 году Toyota реализовала 9,07 млн авто, что на 4,1% больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Топ-10 марок на глобальном рынке новых легковых автомобилей:
1 Toyota – 9,07 млн ед.;
2. Volkswagen – 5,1 млн ед.;
3. Honda – 3,9 млн ед.;
4. Hyundai – 3,8 млн ед.;
5. Ford –3,7 млн ед.;
6. Nissan – 3,3 млн ед.;
7. Chevrolet – 3,29 млн ед.;
8. Kia – 3,0 млн ед.;
9. BYD – 2,6 млн ед.;
10. Mercedes – 2,2 млн ед.
105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году
По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.
Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.
Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки Toyota – 16,4 млрд грн.
Источник фото: ua.depositphotos.com