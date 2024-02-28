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Категория
Авто
Дата публикации

Названы самые популярные марки легковых автомобилей в мире в 2023 году

Toyota
Фото: Depositphotos

По информации Focus2move, в прошлом году самой популярной маркой легковых автомобилей в мире была Toyota. Ее выбрали 9,07 млн покупателей.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что японская марка занимает первое место уже 14 лет подряд.

В 2023 году Toyota реализовала 9,07 млн авто, что на 4,1% больше, чем в прошлом году.

Топ-10 марок на глобальном рынке новых легковых автомобилей:

1 Toyota – 9,07 млн ед.;

2. Volkswagen – 5,1 млн ед.;

3. Honda – 3,9 млн ед.;

4. Hyundai – 3,8 млн ед.;

5. Ford –3,7 млн ед.;

6. Nissan – 3,3 млн ед.;

7. Chevrolet – 3,29 млн ед.;

8. Kia – 3,0 млн ед.;

9. BYD – 2,6 млн ед.;

10. Mercedes – 2,2 млн ед.

105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек   на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.

Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.

Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки Toyota – 16,4 млрд грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько