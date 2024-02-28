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Названі найпопулярніші марки легкових авто у світі у 2023 році
За інформацією Focus2move, в минулому році найпопулярнішою маркою легкових авто у світі була Toyota. Її обрали 9,07 млн покупців.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що японська марка займає перше місце вже 14-й рік поспіль.
У 2023 році Toyota реалізувала 9,07 млн авто, що на 4,1% більше, ніж у попередньому році.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Топ-10 марок на глобальному ринку нових легкових авто:
1 Toyota – 9,07 млн од.;
2. Volkswagen - 5,1 млн од.;
3. Honda - 3,9 млн од.;
4. Hyundai - 3,8 млн од.;
5. Ford -3,7 млн од.;
6. Nissan - 3,3 млн од.;
7. Chevrolet - 3,29 млн од.;
8. Kia - 3,0 млн од.;
9. BYD - 2,6 млн од.;
10. Mercedes - 2,2 млн од.
105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році
За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.
Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.
Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки Toyota – 16,4 млрд грн.
Джерело фото: ua.depositphotos.com