- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Названо найпопулярніші в Україні вживані авто з США
Впродовж січня в Україні було зареєстровано 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з січнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 75%.
"Найбільша частка з цієї кількості (49%) - машини з бензиновими двигунами", - підкреслили в "Укравтопромі".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Натомість майже третина з американського "секонд-хенду" - електромобілі.
"Гібридним та дизельним авто належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили авто з ГБО", - зауважили в "Укравтопромі".
ТОП-5 вживаних авто з США:
1.TESLA Model 3 - 300 од.;
2. TESLA Model Y - 218 од.;
3. FORD Escape - 177 од.;
4. JEEP Cherokee - 176 од.;
5. VOLKSWAGEN Passat - 173 од.
"Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становить 6,3 року", - додали в "Укравтопромі".
Зауважимо, впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 13,3% від всіх, вперше зареєстрованих у 2023 році вживаних авто.
Ввезений секонд-хенд
Впродовж січня 2024 року український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року.
Нагадаємо, за даними "Укравтопром", за 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних авто. Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.