Названо найпопулярніші в Україні вживані авто з США

Впродовж січня в Україні було зареєстровано 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з січнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 75%.

"Найбільша частка з цієї кількості (49%) - машини з бензиновими двигунами", - підкреслили в "Укравтопромі".

Натомість майже третина з американського "секонд-хенду" - електромобілі.

"Гібридним та дизельним авто належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили авто з ГБО", - зауважили в "Укравтопромі".

ТОП-5 вживаних авто з США:

1.TESLA Model 3 - 300 од.;

2. TESLA Model Y - 218 од.;

3. FORD Escape - 177 од.;

4. JEEP Cherokee - 176 од.;

5. VOLKSWAGEN Passat - 173 од.

"Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становить 6,3 року", - додали в "Укравтопромі".

Зауважимо, впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 13,3% від всіх, вперше зареєстрованих у 2023 році вживаних авто.

Ввезений секонд-хенд

Впродовж січня 2024 року український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року.

Нагадаємо, за даними "Укравтопром", за 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних авто. Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.