Названы самые популярные в Украине подержанные автомобили из США

В течение января в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных автомобилей.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с январем 2023 спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 75%.

"Наибольшая доля из этого количества (49%) – машины с бензиновыми двигателями", – подчеркнули в "Укравтопроме".

В то же время почти треть из американского "секонд-хенда" - электромобили.

"Гибридным и дизельным авто принадлежит по 7%. Остальный этот сегмент авторынка охватили авто с ГБО", - отметили в "Укравтопроме".

ТОП-5 подержанных авто из США:

1.TESLA Model 3 – 300 ед.;

2. TESLA Model Y – 218 ед.;

3. FORD Escape – 177 ед.;

4. JEEP Cherokee – 176 ед.;

5. VOLKSWAGEN Passat – 173 ед.

"Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце составляет 6,3 года", - добавили в "Укравтопроме".

Заметим, в течение прошлого года украинцы приобрели почти 28,6 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 13,3% от всех, впервые зарегистрированных в 2023 году подержанных авто.

Ввезенный секонд-хенд

В течение января 2024 года украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в январе на украинские номера, составляет 9,8 года.

Напомним, по данным "Укравтопром", за 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. подержанных авто. Более ¾ от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержанные авто, ввезенные из-за границы.