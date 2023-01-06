Sony и Honda анонсировали свой новый бренд электромобилей

Компании Sony и Honda объединились для создания совместного электрокара под названием Afeela. Об этом сообщило издание The Verge.

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О новом бренде мало что известно, но генеральный директор Sony Honda Mobility Ясухиде Мизуно уточнил, что для выпуска авто используют опыт Sony в сфере искусственного интеллекта, развлечений, виртуальной реальности и дополненной реальности, чтобы представить уникальный электромобиль.

Более 40 датчиков, включая камеры и радары, будут встроены в электрокар. По словам Мизуно, Afeela будет иметь три основных составляющих: автономию, приумножение и родство с другими продуктами компаний.

Цена нового электромобиля будет конкурировать с другими автопроизводителями премиум-класса, такими, как Mercedes-Benz, BMW, Volvo и Audi. В электрокар встроят программное обеспечение от Sony, некоторые функции которого будут доступны только при условии подписки.

Первые автомобили Afeela выпустят к 2026 году, старт заказов ожидается в 2025 году. Рынок США станет первым, где можно будет купить Afeela.

Напомним, японская корпорация Sony Group Corporation объявила о планах заняться производством электромобилей в январе 2022 года. Известно, что в электромобилях будут разные функции для развлечений. К примеру, динамические сиденья, создающие трехмерное звуковое поле.