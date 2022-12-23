Илон Маск не будет продавать акции Tesla в течение двух лет

Генеральный директор американской автомобильной компании Tesla Илон Маск заявил, что в течение следующих двух лет не будет продавать акции компании.

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Об этом пишет Reuters.

Илон Маск сказал, что он прогнозирует, что экономика окажется в "серьезной рецессии" в 2023 году, и спрос на дорогие товары будет ниже.

"Я думаю, что произойдет некоторая макродрама, которая больше, чем люди сейчас думают", — сказал бизнесмен, добавив, что экономические условия "непропорционально повлияют" на дома и автомобили.

Его заявление прозвучало после того, как в четверг усилилась распродажа акций Tesla из-за беспокойства по поводу снижения спроса на электромобили и отвлечения Маска на Twitter.

"Я не буду продавать акции, вероятно, два года. Ни при каких обстоятельствах", - сказал Маск.

Он также заявил, что Tesla продолжит инвестировать в свое развитие.

После этого акции Tesla выросли на 3% до 129,23 долларов после падения на 8,9% в четверг, когда компания начала предлагать потребителям в США значительные скидки в размере 7500 долларов США, что усилило обеспокоенность инвесторов по снижению спроса в результате замедления экономики.

Ранее Маск также обещал не продавать акции Tesla, но на прошлой неделе продал акций на 3,6 миллиарда долларов, разочаровав инвесторов, поскольку акции компании упали до минимума за два года.

"Мне нужно было продать немного акций, чтобы учесть самый плохой сценарий", — сказал миллиардер.

Он подчеркнул, что совет директоров Tesla открыт для выкупа акций, но это будет зависеть от масштаба рецессии.

Как сообщалось ранее, акции Tesla упали с конца сентября на почти 40% из-за чрезмерного внимания Илона Маска к Twitter.

Поэтому Илон Маск потерял титул самого богатого человека мира согласно данным Forbes.

Напомним, несмотря на все проблемы, Tesla постепенно выходит на рынок роботов. Так, производитель электрокаров продемонстрировал на AI Day 2022 прототип двуногого робота-гуманоида Optimus. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе.