Ілон Маск не продаватиме акції Tesla протягом двох років

Генеральний директор американської автомобільної компанії Tesla Ілон Маск заявив, що впродовж наступних двох років не продаватиме акції компанії.

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Про це пише Reuters.

Ілон Маск сказав, що він прогнозує, що економіка опиниться в "серйозній рецесії" в 2023 році, і попит на дорогі товари буде нижчим.

"Я думаю, що відбудеться деяка макродрама, яка є більшою, ніж люди зараз думають", — сказав бізнесмен, додавши, що економічні умови "непропорційно вплинуть" на будинки та автомобілі.

Його заява пролунала після того, як у четвер посилився розпродаж акцій Tesla через занепокоєння щодо зниження попиту на електромобілі та відволікання Маска на Twitter.

"Я не буду продавати акції, ймовірно, два роки. Ні за яких обставин", — сказав Маск.

Він також заявив, що Tesla продовжить інвестувати в межах своїх планів розвитку.

Після цього акції Tesla зросли на 3% до 129,23 доларів після падіння на 8,9% у четвер, коли компанія почала пропонувати споживачам у США значні знижки в розмірі 7500 доларів США , що посилило занепокоєння інвесторів щодо зниження попиту внаслідок уповільнення економіки.

Раніше Маск також обіцяв не продавати акції Tesla, але минулого тижня продав акцій на 3,6 мільярда доларів, розчарувавши інвесторів, оскільки акції компанії впали до мінімуму за два роки.

"Мені потрібно було продати трохи акцій, щоб врахувати найгірший сценарій", — сказав мільярдер.

Він сказав, що рада директорів Tesla відкрита для викупу акцій, але це залежатиме від масштабу рецесії.

Як повідомлялося раніше, акції Tesla впали з кінця вересня на майже 40% через надмірну увагу Ілона Маска до Twitter.

Через це Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу згідно з даними Forbes.

Нагадаємо, попри всі негаразди, Tesla поступово виходить на ринок роботів. Так, виробник електрокарів продемонстрував на AI Day 2022 прототип двоногого робота-гуманоїда Optimus. Під час презентації робот вперше ходив без будь-яких механічних опор і розмахував руками в повітрі.