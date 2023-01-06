Sony і Honda анонсували свій новий бренд електромобілів

Компанії Sony і Honda об'єдналися для створення спільного електрокара під назвою Afeela. Про це повідомило видання The Verge.

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Про новий бренд ще мало що відомо, але генеральний директор Sony Honda Mobility Ясухіде Мізуно уточнив, що для випуску авто використають досвід Sony у сфері штучного інтелекту, розваг, віртуальної реальності та доповненої реальності, щоб представити унікальний електромобіль.

Понад 40 датчиків, включаючи камери та радари будуть вбудовані в електрокар. За словами Мізуно, Afeela матиме три основні складові: автономію, примноження та спорідненість з іншими продуктами компаній.

Ціна нового електромобіля буде конкурувати з іншими автовиробниками преміум-класу, такими як Mercedes-Benz, BMW, Volvo та Audi. В електрокар вбудують програмне забезпечення від Sony, деякі функції якого будуть доступні лише за умови передплати.

Перші автомобілі Afeela випустять до 2026 року, старт замовлень очікується у 2025 році. Ринок США стане першим, де можна буде придбати Afeela.

Нагадаємо, японська корпорація Sony Group Corporation оголосила про плани зайнятися виробництвом електромобілів ще в січні 2022 року. Відомо, що у електромобілях будуть різні функції для розваг. Наприклад, динамічні сидіння, що створюють тривимірне звукове поле.