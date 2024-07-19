Украинцы активно покупают авто из Китая: самые популярные модели

В течение первого полугодия 2024 года украинцы приобрели около 7,3 тысяч легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом пишет "Укравтопром".

Согласно сообщению, из общего количества приобретенных автомобилей 5,3 тысячи были новыми (рост на 70%), а почти 2 тысячи – подержанными (рост на 9%). Таким образом, автомобили китайского производства охватили 16% украинского рынка новых легковых автомобилей и 2% рынка подержанных автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине.

Следует отметить, что 83% всех приобретенных китайских автомобилей были электромобилями, что свидетельствует о растущем интересе украинцев к экологическому транспорту.

Самые популярные модели

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen iD.4: 1072 ед. Honda M-NV: 421 ед. Nissan Ariya: 406 ед. Byd Song Plus: 392 ед. Honda eNS1: 344 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

Volkswagen iD.4: 494 ед. Nissan Ariya: 192 ед. Honda eNS1: 129 ед. Toyota bZ4X: 104 ед. Volkswagen ID.6: 92 ед.

"Укравтопром" отмечает, что за период с января по июнь автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 2%.

Китайские автомобили продолжают завоевывать украинский рынок благодаря сочетанию новейших технологий, в частности в электромобилях и доступных цен.

Из каких стран чаще всего завозят авто в Украину

С начала года в Украине было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (применяемых и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

В топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей входят: Германия — 23608 ед. США – 19289 ед., Китай – 12044 ед., Япония – 12009 ед., Корея – 6170 ед., Франция – 5900 ед., Словакия – 5878 ед., Мексика – 5240 ед., Великобритания – 51 5071 ед.

Добавим, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.