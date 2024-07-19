Українці активно купують авто з Китаю: найпопулярніші моделі

Протягом першого півріччя 2024 року українці придбали близько 7,3 тисячі легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, з загальної кількості придбаних автомобілів 5,3 тисячі були новими (зростання на 70%), а майже 2 тисячі - вживаними (зростання на 9%). Таким чином, автомобілі китайського виробництва охопили 16% українського ринку нових легковиків і 2% ринку вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні.

Варто відзначити, що 83% всіх придбаних китайських автомобілів були електромобілями, що свідчить про зростаючий інтерес українців до екологічного транспорту.

Найпопулярніші моделі

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen iD.4: 1072 од. Honda M-NV: 421 од. Nissan Ariya: 406 од. Byd Song Plus: 392 од. Honda eNS1: 344 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen iD.4: 494 од. Nissan Ariya: 192 од. Honda eNS1: 129 од. Toyota bZ4X: 104 од. Volkswagen ID.6: 92 од.

"Укравтопром" зазначає, що за період з січня по червень автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків. У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.

Китайські автомобілі продовжують завойовувати український ринок завдяки поєднанню новітніх технологій, зокрема в електромобілях, та доступних цін.

З яких країн найчастіше завозять авто в Україну

З початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

До топ-10 країн постачальників легкових авто входять: Німеччина - 23608 од. США - 19289 од., Китай - 12044 од., Японія - 12009 од., Корея - 6170 од., Франція - 5900 од., Словаччина - 5878 од., Мексика - 5240 од., Великобританія - 5149 од., Чехія - 5071 од.

Додамо, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.