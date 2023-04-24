Украинский производитель вездеходов Sherp открывает завод в Турции

На этой неделе украинская компания по производству вездеходов Sherp откроет завод в турецкой провинции Бурса. Сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Украинская компания-разработчик Sherp выпустила новую многофункциональную внедорожную модель YETX, массовое производство которой запланировано на май.

Как говорится в материале, восемь месяцев назад украинская компания решила наладить производство в Турции.

Эрман Эрсоз, генеральный менеджер Orso Off-Road Solutions, филиала компании в Бурсе, сказал, что вездеход YETX имеет более 10-летнюю инженерную историю и производится в Киеве с 2015 года.

"В настоящее время мы работаем над локализацией нашего транспортного средства. Мы ведем переговоры с более чем 200 поставщиками", - заявил Эрсоз.

Разработанный для сложных условий рельефа, YETX, который имеет 2,8 метра в высоту, 4 метра в длину и 2,5 метра в ширину, может легко преодолевать препятствия до метра и использоваться на склонах до 35 градусов – пишут журналисты.

Автомобиль можно использовать в поисково-спасательных операциях, ликвидации лесных пожаров и службах скорой помощи в районах и водоемах, куда не могут добраться обычные автомобили.

В 2024 году компания в Турции планирует запустить вторую очередь производства.

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