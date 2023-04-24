Український виробник всюдиходів Sherp відкриває завод в Туреччині

Цього тижня українська компанія з виробництва всюдиходів Sherp відкриє завод в турецькій провінції Бурса. Повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Українська компанія-розробник Sherp випустила нову багатофункціональну позашляхову модель YETX, масове виробництво якої запланували на травень.

Як зазначається в матеріалі, вісім місяців тому українська компанія вирішила налагодити виробництво в Туреччині.

Ерман Ерсоз, генеральний менеджер Orso Off-Road Solutions, філії компанії в Бурсі, сказав, що всюдихід YETX має понад 10-річну інженерну історію і виробляється в Києві з 2015 року.

"Наразі ми працюємо над локалізацією нашого транспортного засобу. Ми ведемо переговори з більш ніж 200 постачальниками", - заявив Ерсоз.

Розроблений для складних умов рельєфу, YETX, якиймає 2,8 метра у висоту, 4 метри в довжину і 2,5 метра в ширину, може легко долати перешкоди до метра і використовуватися на схилах до 35 градусів - пишуть журналісти.

Автомобіль можна використовувати в пошуково-рятувальних операціях, ліквідації лісових пожеж і службах швидкої допомоги в районах і у водоймах, куди не можуть дістатися звичайні автомобілі.

У 2024 році компанія в Туреччині планує запустити другу чергу виробництва.

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