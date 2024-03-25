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Деньги будут идти всего 10 секунд: Евросоюз вводит мгновенные банковские переводы
Европарламент проголосовал за введение мгновенных банковских переводов в евро внутри Евросоюза. Они будут выполняться в течение 10 секунд вне зависимости от дня и времени суток.
Об этом сообщает DW со ссылкой на сайт Европарламента.
Отмечается, что по новым правилам все переводы в евро внутри всего Евросоюза должны выполняться в течение 10 секунд вне зависимости от дня и времени. Этот шаг направлен на ускорение трансакций для клиентов малых и средних предприятий, чтобы повысить безопасность переводов. Банки и другие поставщики платежных услуг должны будут обеспечивать доступность переводов и их немедленную обработку.
Кроме того, за мгновенные переводы нельзя будет взимать комиссию больше, чем за обычные.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В частности, эта норма касается и тех государств-членов ЕС, где евро не является национальной валютой. Для них будет предусмотрен более длительный переходный период и сделано исключение для переводов, осуществляемых не в рабочее время.
Издание пишет, что новое правило вступит в силу через 20 дней после официальной публикации. В целом финансовые институты внутри ЕС имеют 9 месяцев, чтобы подготовиться к включению режима мгновенных переводов, и 18 месяцев – к их отправке.
Напомним, что недавно ПриватБанк запустил SWIFT-переводы в польских злотых и евро без дополнительных комиссий. Также клиенты банка могут получать переводы SWIFT в чешских кронах без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC.
Фото: ua.depositphotos.com