Гроші будуть йти всього 10 секунд: Євросоюз запроваджує миттєві банківські перекази

Європарламент проголосував за введення миттєвих банківських переказів в євро всередині Євросоюзу. Вони виконуватимуться протягом 10 секунд незалежно від дня та часу доби.

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Про це повідомляє DW з посиланням на сайт Європарламенту.

Зазначається, що за новими правилами всі перекази в євро всередині всього Євросоюзу мають виконуватися протягом 10 секунд незалежно від дня та часу доби. Цей крок направлений на прискорення трансакцій для клієнтів малих і середніх підприємств, щоб підвищити безпеку переказів. Банки та інші надавачі платіжних послуг повинні будуть забезпечувати доступність переказів і їх негайну обробку.

Крім того, за миттєві перекази не можна буде стягувати комісію більше, ніж за звичайні.

Зокрема, ця норма стосуватиметься і тих держав-членів ЄС, де євро не є національною валютою. Для них буде передбачено більш довгий перехідний період та зроблено виняток для переказів, які здійснюються не в робочий час.

Видання пише, що нове правило набуде чинності через 20 днів після офіційної публікації. Загалом фінансові інституції всередині ЄС мають 9 місяців, щоб підготуватися до включення режиму миттєвих переказів, і 18 місяців - до їх відправлення.

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк запустив SWIFT-перекази в польських злотих та євро без додаткових комісій. Також клієнти банку можуть отримувати SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC.

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