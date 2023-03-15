Доля необслуживаемых кредитов в банковской системе в 2023 году превысит 50%

Доля проблемных и невозвращаемых кредитов (NPL) в украинских банках в 2023 году продолжит расти и превысит 50%. Об этом в рамках форума Business Wisdom Summit "Патріоти бізнесу" сообщил Александр Матюшенко, директор департамента корпоративного бизнеса, член правления банка "Пивденный".

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По словам Матюшенко, реальная доля NPL в банковской системе уже достигает 50% и она продолжит расти.

"Риски роста NPL по-прежнему остаются. Также возможно падение кредитного портфеля. Но мы в нашем бизнес-плане прогнозируем рост объема выдаваемых кредитов как МСБ, так и крупным корпорациями", - отметил в рамках форума со своей стороны Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка.

Как отмечают банкиры, работа с проблемными заемщиками в военное время имеет свои особенности.

По словам Матюшенко, не все клиенты ведут себя добросовестно. Многие еще в начале 2022 года вывели средства за границу. Кроме того, нередко заемщики прикрываются войной, чтобы не возвращать займы. Хотя бизнес при этом все равно продолжает работать.

"Также банки вынуждены формировать резервы, которые давят на капитал банков, и это давление постоянно растет", - сказал Матюшенко.

Отметим, объем проблемной задолженности в банковском секторе продолжает увеличиваться. Согласно данным НБУ, к 1 февраля 2023 года доля NPL в кредитных портфелях банков выросла до 38,2%. Для сравнения, на 1 февраля 2022 года аналогичный показатель находился на уровне 31,8%.

Больше всего токсичных кредитов сконцентрировано в корпоративном сегменте. Доля NPL в бизнес-займах банков к февралю 2023 года превысила 43,3%, это порядка 364 млрд грн. Доля проблемных кредитов физлиц составляет 32,4% или 73 млрд грн. К февралю 2022 года объем токсичных займов населения увеличился ровно вдвое. Причина в том, что многие украинцы потеряли работу и, как следствие, утратили возможность своевременно погашать долги. Но все-таки в "живых" деньгах это не так много, как NPL в корпоративном портфеле.