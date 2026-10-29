Киевстар опровергает интерес к Sense Bank: кто остается в списке потенциальных покупателей

В октябре 2026 года правительство создало комиссию по продаже государственных Sense Bank и Укргазбанка. Минфин привлек советников, которые оценят учреждения, подготовят информацию для инвесторов и помогут провести конкурсы. Dilo узнало, что о продаже говорят в самом Sense Bank, а также поинтересовалось мнениями компаний, которых называли потенциальными покупателями.

Почему число желающих купить Sense Bank могло уменьшиться?

В 2023 году медиа называли среди возможных покупателей Dragon Capital Томаша Фиала, венгерскую OTP Group, ПУМБ, польскую Grupa Polsat Plus, владельцев Эпицентра Галину и Александра Герега и Сергея Тигипко. Поляки возразили, что участвуют в переговорах. Тигипко сказал, что группа ТАС не собирается покупать Sense Bank. Остальные сообщения так и остались рыночными слухами.

А вот Фиала тогда прямо заявлял о своем интересе и призвал государство побыстрее продать банк. "Чем дольше Sense Bank остается в государственной собственности, тем менее привлекателен он для частных инвесторов", — отметил Фиала в интервью MC.today в сентябре 2026 года. Свои опасения он объяснил расследованием НАБУ и критично оценил коррупционные риски в государственном управлении.

В сентябре Фиал еще предполагал покупку Sense Bank, но 10 октября в комментарии NV Бизнес сказал, что Dragon Capital сейчас такое соглашение не рассматривает.

Что говорят в ПУМБ о покупке банков

В 2023 году ПУМБ тоже упоминали среди возможных покупателей Sense Bank. Но глава правления Сергей Черненко в разговоре с Dilo во время КМЭФ 26 октября сказал, что банк не заявлял о таких планах, но не исключает покупку других банков в будущем. По его словам, ПУМБ хочет развиваться и рассматривать слияния или поглощения, если появятся такие возможности. Впрочем, сейчас на рынке нет банков, готовых к продаже и интересных ПУМБ.

Черненко отмечает, что подготовка Sense Bank и Укргазбанка к приватизации только началась. Следующим этапом станет проверка активов и подготовка к продаже. По его мнению, оба банка со временем могут получить частных собственников, однако пока трудно спрогнозировать, когда это произойдет. Продажа двух государственных банков, по его словам, может усилить конкуренцию: новые владельцы будут инвестировать в развитие приобретенных учреждений, а другие банки будут учитывать появление более сильных игроков.

Кого называют покупателями сейчас

Сейчас среди вероятных покупателей Sense Bank фигурируют тот же венгерский OTP Bank, польский PKO Bank Polski (владелец украинского Кредобанка) и "Киевстар". Об этом Dilo рассказал анонимный источник из банковского сектора. Мы решили проверить эту информацию.

В разговоре с и. о. главы правления Sense Bank Еленой Зубченко во время КМЭФ, она подтвердила интерес этих банковских групп и добавила в этот список еще и группу Raiffeisen. Впрочем, Зубченко объяснила, что потенциальные покупатели не общаются с банком, а разговаривают с Министерством финансов. Речь идет лишь о первоначальном интересе и вопросах приватизации. Зубченко не сказала, что эти группы уже представили официальные предложения. Dilo направило запросы всем названным банковским группам, чтобы уточнить слова украинских банкиров.

С "Киевстаром" ситуация другая. Президент компании Александр Комаров в разговоре с Dilo сказал, что оператор не готовится участвовать в приватизации Sense Bank. На вопрос о том, планирует ли компания покупать банки, Комаров сказал, что их интересует финтех, а не классический банковский бизнес.

Почему ходят слухи о "Киевстар"

Такие мнения участников рынка связывают с предысторией Киевстар и Sense Bank. Обе компании ранее имели связь с российским олигархом Михаилом Фридманом. Он и дальше владеет долей в LetterOne, которая является крупным акционером VEON, контролирующим "Киевстар". Но контроль над Sense Bank (ранее он назывался Альфа Банк Украина) Фридман потерял в 2023 году, когда государство национализировало банк. Поэтому некоторые источники Dilo и называли "Киевстар" одним из потенциальных покупателей, поскольку Фридман не скрывает своего желания получить компенсацию за то, что он потерял в Украине такой актив.

Впрочем, говорить о реальных покупателях рано, хотя интерес к этому банку, безусловно, существует. Раньше банк принадлежал частному сектору, но последние три года Sense находится под контролем государства. Мы поинтересовались, как банк изменился за это время.

Как Sense Bank изменился за три года государственного управления

Елена Зубченко не согласна с мнением Фиалы о том, что если банк долго принадлежит государству, это обязательно делает его менее привлекательным для инвесторов. Она сказала, что нужно рассматривать каждое учреждение в отдельности. Зубченко привела пример ПриватБанка, отдающего большие дивиденды в государственный бюджет.

Зубченко также сказала, что после начала полномасштабного вторжения Sense Bank начал терять деньги. Затем ситуация изменилась. Когда банк национализировали, клиенты начали возвращаться. Она сказала, что это помогло банку вырасти. Зубченко считает, что вкладчики сейчас доверяют банку.

Мы посмотрели финансовые показатели. С тех пор как Sense Bank перешел в государственную собственность в июле 2023 года, его общие активы выросли на 67,7% — с 96,6 млрд до 162 млрд грн по состоянию на 1 сентября 2026 года. По размеру активов банк поднялся с 11 на девятое место среди украинских банков. Чистая прибыль Sense Bank в 2025 году составила 3,67 млрд грн — на 35,8% больше, чем в 2023-м, и на 108,3% больше, чем в 2024-м.

Но потенциальные покупатели будут смотреть не только на рост доходов, но и на две конкретные ситуации.

Расследование НАБУ и судебные претензии бывших владельцев

В августе 2026 года НАБУ опубликовало материалы расследования, в которых упоминаются чиновники Sense Bank. Там речь идет о возможных злоупотреблениях в корпоративном управлении и операциях с активами. Банк подтвердил, что проходят следственные действия и сказал, что сотрудничает с правоохранителями. Правительство прекратило полномочия председателя наблюдательного совета Николая Гладишенко. Нацбанк решил, что тогдашний председатель правления Алексей Ступак не отвечает квалификационным требованиям к профессиональной пригодности. В начале сентября Sense Bank заявил, что всех чиновников, упоминаемых НАБУ, отстранили от руководства. Виновны ли эти люди, решит суд.

К этой неприятной истории прибавляется еще одна. В декабре 2023 года люксембургская ABH Holdings Михаила Фридмана, ранее владевшая акциями Sense Bank, подала иск против Украины в международный инвестиционный арбитраж. Компания не согласна с национализацией, а в январе 2024 года предупредила будущих покупателей о возможных судебных исках.

По состоянию на октябрь 2026 дело ARB/24/1 еще рассматривается. Данных о решении, которое запрещало бы продажу банка, нет. Но этот спор представляет собой риск, который инвестор учтет, когда будет оценивать покупку.

Почему государство продает банки

Зачем продавать прибыльный банк, если он может пополнять государственную казну? Дело в том, что Украина обязалась перед Международным валютным фондом приватизировать Sense Bank и Укргазбанк, а меморандум требует подготовить эти два банка к продаже.

Государство хочет уменьшить свою долю на банковском рынке, которая составляет 50%. Зубченко считает, что столь большая доля государства в банковском секторе не является хорошим признаком. Черненко разделяет ее мнение. Он объяснил, что частный банк работает быстрее и гибче, чем государственный. Он считает, что государственным учреждениям труднее внедрять изменения через систему управления. Но государственные банки лучше работают со средствами, поступающими в экономику через бюджет.

Покупку Укргазбанка, кстати, рассматривают также польские PKO Bank Polski и государственный BGK, а также фонды из Швеции и Норвегии.

Продажа Sense Bank и Укргазбанк уже готовят, но на рынке останутся крупнейшие и прибыльные банки, принадлежащие государству: Приват и Ощадбанк. Об их приватизации также много говорили, но все сходятся во мнении, что во время войны продавать такие банки не нужно.

Какие банки продали во время войны

Впрочем, все-таки их продают. С 2022 года украинские банки уже переходили к новым владельцам. Вот примеры:

1. Эстонская Iute Group купила активы RWS Банка за 142 тысячи евро.

2. ZEN.COM (его называют польским Revolut) купила PINbank и заявила, что будет вкладывать более 20 миллионов евро в украинский бизнес.

3. Французский Credit Agricole подписал соглашение о покупке Банка Львов.

4. Группа ТАС Сергея Тигипко завершила покупку Идея Банка за 36,5 миллиона долларов.

5.NovaPay подала заявки на покупку БТА Банка.

В то же время, продажа Sense Bank и Укргазбанка — это более масштабные сделки, требующие больше времени на подготовку. Комментарии банкиров свидетельствуют о наличии интереса к украинскому рынку, но потенциальные покупатели пока не спешат переходить к конкретным действиям.