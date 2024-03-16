Приватбанк предупредил о технических работах: какие функции не будут работать

Приватбанк объявляет о планируемом совершенствовании цифровых услуг, в связи с чем в ночь с 16 на 17 марта 2024 года в Приват24 будут проводиться технические работы.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Вследствие этого некоторые функции перестанут работать на определенное время.

Сообщается, что с 0.00 до 5.00 17 марта функции платежей, пополнение мобильного счета и переводов в приложении и на веб-сайте будут временно приостановлены.

Банк традиционно выбирает для таких работ ночное время, минимизируя возможные неудобства для клиентов. Пользователям, намеренным выполнить операции в этот период, рекомендуется планировать их до или после указанного времени.

"Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете платежи через Приват24, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", - говорится в сообщении.

Добавим, что за 12 месяцев 2023 года через сеть торговых терминалов Приватбанка украинцы уплатили почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн, что более 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд. грн.).

Напомним, Приватбанк решил расширить функционал сервиса "Досье деловой репутации" - теперь бизнес-клиенты банка могут проверять кредитную историю своего предприятия прямо в "Приват24 для бизнеса".

В банке отмечают, что проверить кредитную историю своего предприятия в Приват24 для бизнеса можно как в веб-версии (меню "Партнеры – Досье деловой репутации") так и у мобильном приложении (меню "Услуги – Досье деловой репутации"). Услугу предоставляет партнер ПриватБанка – Украинское бюро кредитных историй.