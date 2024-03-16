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Приватбанк предупредил о технических работах: какие функции не будут работать
Приватбанк объявляет о планируемом совершенствовании цифровых услуг, в связи с чем в ночь с 16 на 17 марта 2024 года в Приват24 будут проводиться технические работы.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Вследствие этого некоторые функции перестанут работать на определенное время.
Сообщается, что с 0.00 до 5.00 17 марта функции платежей, пополнение мобильного счета и переводов в приложении и на веб-сайте будут временно приостановлены.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Банк традиционно выбирает для таких работ ночное время, минимизируя возможные неудобства для клиентов. Пользователям, намеренным выполнить операции в этот период, рекомендуется планировать их до или после указанного времени.
"Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете платежи через Приват24, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", - говорится в сообщении.
Добавим, что за 12 месяцев 2023 года через сеть торговых терминалов Приватбанка украинцы уплатили почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн, что более 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд. грн.).
Напомним, Приватбанк решил расширить функционал сервиса "Досье деловой репутации" - теперь бизнес-клиенты банка могут проверять кредитную историю своего предприятия прямо в "Приват24 для бизнеса".
В банке отмечают, что проверить кредитную историю своего предприятия в Приват24 для бизнеса можно как в веб-версии (меню "Партнеры – Досье деловой репутации") так и у мобильном приложении (меню "Услуги – Досье деловой репутации"). Услугу предоставляет партнер ПриватБанка – Украинское бюро кредитных историй.