Приватбанк попередив про технічні роботи: які функції не будуть працювати

Приватбанк оголошує про заплановане вдосконалення цифрових послуг, у зв'язку з чим в ніч з 16 на 17 березня 2024 року в Приват24 будуть проводитися технічні роботи.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

Внаслідок цього, деякі функції перестануть працювати на певний час.

Повідомляється, що з 0:00 до 5:00 17 березня функції платежів, поповнення мобільного рахунку та переказів у додатку та на веб-сайті будуть тимчасово призупинені.

Банк традиційно вибирає для таких робіт нічний час, мінімізуючи можливі незручності для клієнтів. Користувачам, які мають намір виконати операції в цей період, рекомендується планувати їх до чи після зазначеного часу.

"Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте платежі через Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що за 12 місяців 2023 року через мережу торгових терміналів Приватбанку українці сплатили майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн, що понад 40% більше, ніж за підсумками 2022 року (550 млрд грн).

Нагадаємо, Приватбанк вирішив розширити функціонал сервісу "Досьє ділової репутації" - відтепер бізнес-клієнти банку можуть перевіряти кредитну історію свого підприємства прямо в "Приват24 для бізнесу".

У банку зазначають, що перевірити кредитну історію свого підприємства у "Приват24 для бізнесу" можна як у веб-версії (меню "Партнери – Досьє ділової репутації") так і у мобільному додатку (меню "Послуги – Досьє ділової репутації"). Послугу надає партнер ПриватБанку – Українське бюро кредитних історій.