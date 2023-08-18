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Банки
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ПриватБанк временно приостановит все операции с картами 19 августа

приватбанк, банковская система
Банкоматы ПриватБанка также не будут работать в ночь на 19 августа. Фото: Delo.ua

В ночь на 19 августа государственный ПриватБанк проведет регламентные работы, поэтому операции с картами будут на паузе до утра.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба финучреждения.

Плановые регламентные работы будут проведены в системах и сервисах, чтобы повысить качество и безопасность платежей, отмечают в ПриватБанке.

В это время могут быть недоступны операции с картами, Приват24. Также приостановят работу банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Обычно мы проводим такие плановые работы ночью, когда вы отдыхаете. Но если вы планируете ночной шоппинг или важные платежные операции, учтите этот интервал работ", - добавили в банке.

В предыдущий раз регламентные работы процессингового центра ПриватБанка проводились 18 июня.

Клиенты ПриватБанка производят в среднем более 1 млн платежей в час, это почти 50 тысяч платежей ежеминутно.

Автор:
Вита Молодан