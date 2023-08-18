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Категорія
Банки
Дата публікації

ПриватБанк призупинить всі операції з картками на деякий час 19 серпня

приватбанк, банківська система
Банкомати ПриватБанку також не працюватимуть в ніч на 19 серпня. Фото: Delo.ua

В ніч на 19 серпня державний ПриватБанк проводить регламентні роботи, тому операції з картками будуть на паузі до ранку.

Про це в Facebook повідомила пресслужба фінустанови.

Планові регламентні роботи проведуть в системах та сервісах, щоб підвищити якість та безпеку платежів, зазначають в ПриватБанку.

В цей час можуть бути недоступними операції з картками, Приват24. Також призупинять роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

"Зазвичай ми проводимо такі планові роботи вночі, коли ви відпочиваєте. Але якщо ви плануєте нічний шопінг чи важливі платіжні операції, будь ласка, врахуйте цей інтервал робіт", — додали в банку.

Попереднього разу регламентні роботи процесингового центру ПриватБанку проводили 18 червня

Клієнти ПриватБанку роблять в середньому більше 1 млн платежів за годину, це майже 50 тисяч платежів щохвилини.

Автор:
Віта Молодан