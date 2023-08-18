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ПриватБанк призупинить всі операції з картками на деякий час 19 серпня
В ніч на 19 серпня державний ПриватБанк проводить регламентні роботи, тому операції з картками будуть на паузі до ранку.
Про це в Facebook повідомила пресслужба фінустанови.
Планові регламентні роботи проведуть в системах та сервісах, щоб підвищити якість та безпеку платежів, зазначають в ПриватБанку.
В цей час можуть бути недоступними операції з картками, Приват24. Також призупинять роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Зазвичай ми проводимо такі планові роботи вночі, коли ви відпочиваєте. Але якщо ви плануєте нічний шопінг чи важливі платіжні операції, будь ласка, врахуйте цей інтервал робіт", — додали в банку.
Попереднього разу регламентні роботи процесингового центру ПриватБанку проводили 18 червня.
Клієнти ПриватБанку роблять в середньому більше 1 млн платежів за годину, це майже 50 тисяч платежів щохвилини.