ПриватБанк ввел кредитные каникулы по 1 июня 2022 года

По всем кредитным картам ПриватБанк ввел кредитные каникулы для физических лиц, которые продлятся до 1 июня 2022 года. Но проценты за использование кредитных средств финучреждение продолжит взимать. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В течение кредитных каникул клиенты имеют право не вносить обязательный минимальный платеж. Это особенно актуально в случае пребывания в зоне боевых действий или при потере дохода. Банк не будет штрафовать за просроченные платежи. Стандартные условия льготного периода карты остаются неизменными.

При этом банк просит погашать задолженность хотя бы частично, так как финучреждение должно работать.

В дополнение к каникулам, в марте ПриватБанк установил кредитную ставку 0,001%, практически сделав пользование кредитными средствами бесплатным. Мы сделали это, чтобы поддержать всех наших клиентов и осознавая насущные проблемы, с которыми столкнулась страна.

С апреля банк установил льготный размер кредитной ставки на уровне 1,7% — это вдвое меньше, чем до полномасштабного вторжения войск РФ. Проценты будут начисляться и в течение мае, но до 1 июня в ходе кредитных каникул погашение платежа не будет обязательным.

Напомним, государственный ПриватБанк принял решение перечислить весь кешбэк (деньги) клиентов со счетов "Бонус+" на нужды украинской армии. Списание запланировали на 1 мая.

ПриватБанк также запустил простой способ перевода денег с карт любого банка мира на поддержку украинской армии, а НБУ упростил процедуру перевода денег на поддержку Вооруженных сил Украины, на счета ВСУ и специальный счет.