ПриватБанк запровадив кредитні канікули до 1 червня 2022 року.

За всіма кредитними картками ПриватБанк запровадив кредитні канікули для фізичних осіб, які триватимуть до 1 червня 2022 року. Але відсотки за користування кредитними коштами фінустанова продовжить стягувати. Про це повідомляє прес-служба банку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Протягом кредитних канікул клієнти мають право не вносити обов'язкового мінімального платежу. Це особливо актуально у разі перебування у зоні бойових дій або за втрати доходу. Банк не штрафуватиме за прострочені платежі. Стандартні умови пільгового періоду картки залишаються постійними.

При цьому банк просить погашати заборгованість хоча б частково, оскільки фінустанова має працювати.

На додаток до канікул, у березні ПриватБанк встановив кредитну ставку 0,001%, практично зробивши користування кредитними коштами безплатним. Ми зробили це, щоб підтримати всіх наших клієнтів та усвідомлюючи нагальні проблеми, з якими зіткнулася країна.

З квітня банк встановив пільговий розмір кредитної ставки на рівні 1,7% - це вдвічі менше ніж до повномасштабного вторгнення військ РФ. Відсотки нараховуватимуться протягом травні, але до 1 червня в ході кредитних канікул погашення платежу не буде обов'язковим.

Під час воєнного стану банки припинили видачу фізособам нових кредитів. Позичальники мають доступ лише до кредитних лімітів за картками. Понад те, часто ці ліміти знижено проти довоєнним рівнем.

Так, з 1 квітня і до закінчення дії військового стану monobank знизив ставку за всіма кредитними продуктами до 1,6% на місяць. Причому зміни стосуються всіх кредитних продуктів - і чорних, і елітних карток, і раніше оформлених розстрочок, і кредитів, взятих готівкою.

При цьому клієнти державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укргазбанку поки що можуть користуватися лише тими кредитними лімітами, які були встановлені до війни. Ні затверджувати нові ліміти, якщо їх раніше не було, ні підвищувати старі на час воєнного стану їм не будуть.