ПриватБанк включил подачу финансовой отчетности с MEDoc

Корпоративные клиенты государственного ПриватБанка теперь могут подавать в банк финансовую отчетность и другие документы для обслуживания клиентских счетов и кредитов напрямую из электронного документооборота MEDoc.

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Об этом 19 октября сообщила пресс-служба банка.

В финучреждении отметили, что MEDoc – популярная система электронного документооборота среди корпоративных клиентов банка.

"Благодаря сотрудничеству ПриватБанка и MEDoc процесс подачи банка финансовой отчетности и других электронных документов стал более простым и оперативным. Сокращение продолжительности процесса подачи отчетности в банк с нескольких дней до нескольких минут значительно ускоряет обработку и принятие решений по кредитам", — отметил член правления ПриватБанка. по вопросам обслуживания бизнес-клиентов Евгений Заиграев.

В финучреждении объясняют, что теперь клиенты могут мгновенно передавать финансовые, другие документы и подписать ЭЦП. Вся передаваемая клиентом отчетность автоматически загружается в банковскую систему для осуществления необходимых расчетов финансовых показателей.

Напомним, недавно ПриватБанк добавил в свое мобильное приложение функционал для предпринимателей – уплату единого налога и других бюджетных платежей. Такая возможность появилась для всех клиентов-ФЛП в обновленной версии мобильного приложения "Приват24".

Ранее клиенты ПриватБанка получили возможность онлайн покупать валюту для размещения на срочных депозитах Новая опция доступна в мобильном Приват24 (обновленном до последней версии) и веб интернет-банке.

Теперь открыть валютный вклад в ПриватБанке в долларах или евро можно сроком от 3 месяцев под 0,01%, максимальная сумма вклада или вкладов составляет, согласно нормам НБУ, до 50 тыс. грн (в экв.) в месяц.