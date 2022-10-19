ПриватБанк впровадив подачу фінансової звітності з M.E.Doc

Корпоративні клієнти державного ПриватБанку відтепер можуть подавати до банку фінансову звітність та інші документи для обслуговування клієнтських рахунків і кредитів прямо із електронного документообігу M.E.Doc.

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Про це 19 жовтня повідомила пресслужба банку.

У фінустанові зазначили, що M.E.Doc — популярна система електронного документообігу серед корпоративних клієнтів банку.

"Завдяки співпраці ПриватБанку та M.E.Doc, процес подання банку фінансової звітності та інших електронних документів став більш простим та оперативним. Скорочення тривалості процесу подання звітності до банку з кількох днів до кількох хвилин значно пришвидшує обробку та прийняття рішень за кредитами", — відзначив член правління ПриватБанку з питань обслуговування бізнес клієнтів Євген Заіграєв.

У фінустанові пояснюють, що тепер клієнти можуть миттєво передавати фінансові, інші документи та підписати їх ЕЦП. Уся передана клієнтом звітність автоматично завантажується у банківську систему для здійснення необхідних розрахунків фінансових показників.

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк додав у свій мобільний застосунок функціонал для підприємців - сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів. Така можливість з'явилась для всіх клієнтів-ФОП у оновленій версії мобільного додатку "Приват24".

Раніше клієнти ПриватБанку отримали можливість онлайн купувати валюту для розміщення на строкових депозитах. Нова опція доступна в мобільному Приват24 (оновленому до останньої версії) та веб інтернет банку.

Тепер відкрити валютний вклад у ПриватБанку у доларах чи євро можна на строк від 3 місяців під 0,01%, максимальна сума вкладу або вкладів становить, згідно норм НБУ, до 50 тис. грн (в екв.) на місяць.