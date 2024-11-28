Работают в автономном режиме: ПриватБанк обновляет POS-терминалы

Приватбанк поэтапно обновляет сети POS-терминалов, предлагая бизнесу современные решения для работы в условиях дефицита электроэнергии и перехода на цифровые сервисы.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что новые модели терминалов работают в автономном режиме до 12 часов, обеспечивая стабильную работу предпринимателей, что особенно актуально в период возможных отключений электроэнергии.

Сообщается, что в ближайшие месяцы банк планирует обеспечить современными моделями терминалов новых клиентов услуги эквайринга, а также заменить часть работающих и уже морально устаревших устройств.

"Обновленное оборудование отвечает самым высоким стандартам международных платежных систем и открывает бизнесу доступ к инновационным возможностям. В частности, терминалы можно использовать как кассовый аппарат благодаря интеграции с приложением ПРРО "Касса". Это помогает предпринимателям упрощать работу и переходить на цифровые форматы учета", — подчеркивают в финучреждении

Там добавляют, что ПриватБанк обслуживает 201,2 тысячи бизнес-клиентов, которые используют более 300 тысяч активных POS-терминалов. Также банк активно поддерживает другие инновационные форматы: 26,7 тысячи клиентов работают с приложением "Терминал" для смартфонов, а еще 12,9 тысячи пользуются онлайн-эквайрингом LiqPay.

О приложении "Терминал"

Приложение " Терминал " для Android и iOS на базе технологии Visa Tap to Phone позволяет предпринимателям и малому бизнесу принимать безналичные платежи со смартфона, без дополнительного оборудования – POS-терминалов, считывателей карт, QR кодов или другого.

Это комплексное готовое решение для бизнеса, позволяющее не только принимать платежи, но и фиксировать денежные операции с помощью программного PPO, создавать и фискализовать чеки, передавать информацию в налоговую.

В июне 2024 г. ПриватБанк открыл возможность интеграции приложения "Терминал" для приема безналичных платежей со смартфонов на Android и iOS в другие приложения и приложения.

С ноября украинские предприниматели, которые подключат для приема оплат за товары или услуги "Терминал", до конца 2024 года будут принимать платежи без комиссий.