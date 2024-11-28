Працюють в автономному режимі: ПриватБанк оновлює POS-термінали

ПриватБанк поетапно оновлює мережі POS-терміналів, пропонуючи бізнесу сучасні рішення для роботи в умовах дефіциту електроенергії та переходу на цифрові сервіси.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку

Зазначається, що нові моделі терміналів працюють в автономному режимі до 12 годин, забезпечуючи стабільну роботу підприємців, що наразі є особливо актуальним в період можливих відключень електроенергії.

Повідомляється, що протягом найближчих місяців банк планує забезпечити сучасними моделями терміналів нових клієнтів послуги еквайрингу, а також замінити частину пристроїв, які працюють та вже морально застарілі.

"Оновлене обладнання відповідає найвищим стандартам міжнародних платіжних систем та відкриває бізнесу доступ до інноваційних можливостей. Зокрема, термінали можна використовувати як касовий апарат завдяки інтеграції з додатком ПРРО “Каса”. Це допомагає підприємцям спрощувати роботу та переходити на цифрові формати обліку", - підкреслюють у фінустанові

Там додають, що ПриватБанк наразі обслуговує 201,2 тисячі бізнес-клієнтів, які використовують понад 300 тисяч активних POS-терміналів. Також банк активно підтримує інші інноваційні формати: 26,7 тисяч клієнтів працюють із застосунком “Термінал” для смартфонів, а ще 12,9 тисяч користуються онлайн-еквайрингом LiqPay.

Про застосунок "Термінал"

Застосунок "Термінал" для Android та iOS на базі технології Visa Tap to Phone дає можливість підприємцям та малому бізнесу приймати безготівкові платежі зі смартфону, без додаткового обладнання – POS-терміналів, зчитувачів карток, QR кодів чи іншого.

Це комплексне готове рішення для бізнесу, яке дає не лише можливість приймати платежі, а й фіксувати грошові операції за допомогою програмного PPO, створювати та фіскалізувати чеки, передавати інформацію до податкової.

В червні 2024 року ПриватБанк відкрив можливість інтеграції застосунку "Термінал" для приймання безготівкових платежів зі смартфонів на Android та iOS в інші застосунки та програми.

З листопада українські підприємці, які підключать для прийому оплат за товари чи послуги застосунок "Термінал", до кінця 2024 року прийматимуть платежі без комісій.