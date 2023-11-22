Райффайзен банк получил от DFC ресурс для кредитования малого и среднего бизнеса в Украине

Райффайзен банк получил гарантию кредитного портфеля от Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) на сумму 40 млн. долларов. Она позволяет банку предоставлять кредиты на сумму до 50 млн. долларов малому и среднему бизнесу в Украине в течение следующих 8 лет.

Данная гарантия обеспечивает финансовую устойчивость и помогает снизить риски для банка, что способствует увеличению доступа предприятий к финансовым ресурсам.

Договор гарантии кредитного портфеля по DFC был заключен при технической поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Согласно условиям договора, DFC будет покрывать до 80% риска невозврата кредитов, которые Райффайзен банк будет выдавать под залог заемщикам, отвечающим установленным требованиям.

По словам вице-президента DFC Джима Полана, частный сектор играет ключевую роль в обеспечении способности Украины выстоять в борьбе с российской агрессией и эффективно восстановиться, а гарантии от DFC обеспечат необходимую поддержку украинским малым предприятиям.

"Соединенные Штаты гордятся своим лидерством в выполнении миссии по мобилизации частного капитала для развития этого потенциала. DFC продолжит оказывать поддержку украинскому народу и экономике", - сказал он.

По мнению главы правления Райффайзен банка Александра Писарука, новый совместный инициативный проект по DFC и USAID существенно расширит возможности для украинского малого бизнеса в получении кредитов, особенно учитывая риски военного времени.

"Предприятия смогут получить кредиты для пополнения оборотных средств и финансирования долгосрочных инвестиционных проектов, что поможет восстанавливать украинскую экономику, стимулировать экспорт и создавать новые рабочие места", – считает он.

Напомним, 14 ноября DFC решила направить спецпредставителя в Украину, чтобы ускорить получение страхования инвесторами.

В целом DFC уже поддержал ряд проектов в Украине на сумму 400 млн долларов. В частности, было выделено 250 миллионов долларов США для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна по смягчению последствий войны России против Украины.

Добавим, что DFC является правительственным учреждением США и сотрудничает с частным сектором по финансированию решения наиболее критических проблем, с которыми сегодня сталкивается мир. Корпорация инвестирует в разные сектора, включая энергетику, здравоохранение, инфраструктуру, сельское хозяйство, малый бизнес и финансовые услуги.